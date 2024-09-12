- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغولالخميس، 12 سبتمبر 2024 09:53 م
أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات شملت رئيساً لإدارة مركزية ومتحدثاً رسمياً للوزارة ونائباً للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، وشملت الحركة السادة التالي أسمائهم:
المهندس معتز أحمد عاطف حسن - رئيساً للإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي للوزارة.
المهندس علاء عادل عباس السيد حجر - خبير بمستوى نائب رئيس شركة مع إشرافه على المكتب الفني والمشروعات الخاصة وسلامة العمليات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
كما أصدر المهندس كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف الكيمائي علاء الدين عبد الفتاح رمضان عبد الفتاح - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب).
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز