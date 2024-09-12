شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار القرار الوزارى لمشروع رمال الساحل الشمالى بمنطقة رأس الحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مزيان للتطوير العقاري حصولها على القرار الوزاري رقم 833 بتاريخ 12-8-2024 لمشروعها الرائد "رمال الساحل الشمالي” بمنطقة رأس الحكمة على مساحة 63 ألف متر مربع.

وصدر القرار الوزاري بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وقالت الشركة، إن المشروع يقع في الكيلو 208 على طريق إسكندرية-مطروح، ويقع على واحد من أجمل 3 شواطئ مصرية في قلب منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وهو موقع مميز يجعل المشروع قريبا من كافة الطرق والمحاور والخدمات والمشروعات الحيوية بالساحل الشمالي، حيث يعد هذا المشروع بمثابة كنز تقدمه لعملائها في الساحل الشمالي.



وأكدت الشركة، أن المشروع يتميز بفكرته غير التقليدية وتفاصيله المميزة التي تحقق أفضل استغلال للموقع المتميز، ويضم المشروع شاليهات بإطلالة بانورامية على البحر، ويعد أبعد شاليه من البحر على مسافة لا تزيد على 200 متر فقط، وهي ميزة لا تتواجد في أي مشروع بالساحل الشمالي، مما يتناسب مع العميل الذي يريد إطلالة مميزة على البحر في وحدته.

ويضم "رمال رأس الحكمة" 300 وحدة متنوعة تتراوح من 65 حتى 300 متر، وتتنوع ما بين شاليهات ودوبليكس وتوين هاوس وفيلات منفصلة، وتم التعاقد مع شركة سيجما للأعمال الهندسية لتكون استشاريا هندسيا للمشروع، وهي واحدة من الشركات القوية في مجال الاستشارات الهندسية.

وأضافت الشركة، أنه من المقرر بدء تسليم الوحدات خلال 3 سنوات من تاريخ التعاقد، ويتم تسليم كل الوحدات مجهزة بأفضل التشطيبات التي تتناسب مع اسم شركة مزيان للتطوير العقاري، وبما يتناسب مع المستوى الراقي للمشروع والذي تعتبره الشركة بمثابة كنز يتم تنفيذه بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

وأكدت مزيان للتطوير العقاري أهمية الإدارة والصيانة والتشغيل للحفاظ على قيمة المشروع وجودته ومستوى الرفاهية للعملاء داخل المشروع، لذا فقد انضمت واحدة من كبرى شركات الإدارة الفندقية للمشروع، مما سيحافظ على قيمة ومستوى جودة مميز داخل المشروع، كما يضم المشروع 3 مراحل وهي Emeraled وOpal وGarnet.



ولفتت إلى أهمية توافر الخدمات داخل المشروع وذلك للحفاظ على حياة متكاملة ومميزة داخل المشروع، حيث تتوفر بالمشروع حدائق ومساحات خضراء ونادي صحي وحمامات سباحة متنوعة تناسب كل الفئات العمرية، وبوابات دخول إلكترونية ذكية ومكاتب استقبال، جيم وهايبر ماركت، ومركز طبي على أعلى مستوى، بالإضافة إلى وحدات فندقية بخدمات فاخرة ومميزة، وatm center، وNani center وoriental kitchen، وfood trucks.

وأكدت الشركة أنها تستهدف تدشين مشروع يعكس رؤيتها الجديدة للسوق العقاري وخاصة الاستثمار في المناطق الساحلية، حيث تختار الشركة الموقع والمخطط العام المميز ليكون لكل وحدة بالمشروع طابع مميز ويقدم تجربة إقامة فريدة للعملاء.



وكشفت الشركة عن خطتها لطرح أكثر من مشروع بنفس مستوى التميز خلال الفترة المقبلة، وذلك في أكثر من موقع بالساحل الشمالي والعين السخنة ومرسى علم، وذلك ضمن خطتها التوسعية لتدشين حزمة من المشروعات الفريدة والمبتكرة في أكثر من منطقة.



















