شكرا لقرائتكم خبر عن شركة A capital Holding تطلق أول Marriott Branded Residences بتقنيات تكنولوجيا الاتصال العصريه بالتعاون مع اورنچ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة غير مسبوقة، أعلنت شركة A capital Holding، الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن تعاونها المبتكر مع اورنچ مصر، الشركة الرائدة في خدمات الاتصالات المتكاملة، لتزويد مشروعها الجديد "ماريوت ريذيدنس هليوبوليس" في مصر الجديدة بتقنيات المدن الذكية المتطورة. يأتي هذا التعاون ليضع معايير جديدة في مجال السكن العصري، من خلال دمج أحدث تقنيات التشغيل الآلي والإنترنت فائق السرعةمثل خدمات الـ "Triple Play" والذى تتيح التشغيل الآلي للمنازل عبر تقنية ال IOT – Internet of Things.

يأتي الاتفاق في إطار حرص شركة A capital Holding الدائم على استخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية في مشاريعها القائمة والمستقبلية بما يضمن مقومات عصرية متكاملة للسكن والحياة وخلق بيئة سكنية ذكية تتميز بحلول مبتكرة خاصة وان مشروع "ماريوت ريذيدنسيس هليوبوليس" يعد ايقونة مصر الجديدة لما يمتلكة من مقومات تجعله الخيار الأفضل أمام العملاء لوجودة في قلب مصر الجديدة وبالقرب من المطار ووسط البلد والتجمع والعاصمة الإدارية هذا بجانب إدارته من قبل شركة ماريوت العالمية وهو ما يفرض علي القائمين عليه تقديم خدمات عالمية .

ويشمل الاتفاق تزويد مشروع ماريوت ريذيدنس هليوبوليس الذي تصل عدد وحداته حوالي 2000 وحدة على مساحة 258 الف مترمربع في ارقي مناطق مصر الجديدة ، بتقنيات التشغيل الآلي للمنازل عالية الرفاهية (Home Automation) والتي تتيح تفعيل خدمات واسعة و يتضمن تقديم اورنچ مصر لخدمات "Triple Play" وهي خدمات متكاملة تشمل الإنترنت فائق السرعة والـ IPTV (قنوات التلفيزيون عالية الجودة عبر الإنترنت) والاتصالات الهاتفية الثابتة باستخدام كابلات الفايبر من خلال شبكة داخلية مخصصة لمشروع ماريوت ريذيدنسيس هليوبوليس.

وتتيح هذه التقنية تقديم إنترنت فائق السرعة للعملاء، حيث تخصص شبكات مغلقة لكل منزل تتيح له الاستمتاع بأقصى قدرات الإنترنت لأداء كل مهام العمل والترفيه من داخل المنزل بكفاءة عالية، وتتيح تقنية التشغيل الآلي من اورنچ مصر ربط مختلف الأجهزة والأنظمة في وحدات المشروع معاً بحيث يمكن التحكم فيها جميعاً من أي مكان، وفي أي وقت عبر أنظمة ذكية مربوطة على تطبيقات هاتفية أو برمجيات سهلة.

من جانبه قال السيد / صلاح عامر الرئيس التنفيذي لشركة A capital Holding: إن اختيار اورنچ مصر كشريك تكنولوجي لمشروعنا يعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول التكنولوجية لعملائنا. نحن نسعى دائماً لتوفير تجربة سكنية عصريّة تتماشى مع رؤية التحول الرقمي للدولة من هذا المنطلق كان لابد من اختيار شريك استراتيجي عالمي يتماشي مع الإدارة العالمية لشركة ماريوت للمشروع.

وأضاف صلاح عامر ان شركة A capital Holding تضع في مقدمة أولوياتها تقديم حياة متكاملة مرفهة متماشية مع معايير ماريوت العالمية والتعاون وتم الإستعانة بشركة WATG وهي من أكبر الشركات العالمية في ال Architecture و Master Planning لتخطيط المشروع و Kristina Zanic المصممة العالمية في مجال تصميم الديكور وأيضا Bernard mallat وهو الأشهر في مجال landscaping. ومن ثم جاء اختيارنا للتعاون مع اورنچ ،الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتكون الشريك التكنولوجي لمشروع ماريوت ريذيدنسيس هليوبوليس لتمثل إضافة حقيقية لمشروعاتنا، بما يتماشى مع سياسة التحول الرقمي للدولة ومع رؤية الشركة في توفير تجربة سكنية عصرية.

وبهذه المناسبة، أشار هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال بشركة اورنچ مصرعن أهمية توقيع الاتفاق الجديد مع مطور عقاري رائد في مصر مثل A capital Holding ، مؤكداً أن حرص الشركة على تزويد مشروعها بهذه الخدمات التقنية الذكية دليل على استهدافها تحسين نوعية الحياة في مشروع ماريوت ريذيدنس هليوبوليس، فلم تعد المجمعات السكنية الذكية أمراً رفاهياً في العصر الحالي بل ضرورة نابعة من تعدد احتياجات السكان والرغبة في إنجاز المهام بأسهل وأسرع الطرق وأكثرها أماناً واحترافاً وهذا ما توفره باقة الخدمات الذكية من اورنچ.

وتابع هشام مهران" الاتفاق مع A capital Holding يضيف اسماً لامعاً جديداً إلى سلسلة من المشروعات العقارية الذكية الضخمة التي تتعاون مع اورنچ مصر، وسنواصل الاستثمار في بنيتنا التحتية والتقنيات الجديدة لتعزيز مكانة الشركة الرائدة في سوق تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة داخل المجتمعات السكنية المغلقة".

تُعد A capital Holding واحدة من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير عدد من المشروعات العقارية المتنوعة في مصر والتي تتنوع ما بين مشروعات سكنية وتجارية ومكاتب إدارية .

جانب من توقيع الاتفاقية











