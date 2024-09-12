شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: مشروع جديد لتعزيز ثقافة السلامة لتصبح نمط دائم للعاملين بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

تماشياً مع توجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تأكيد و دعم ثقافة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بين أفراد قطاع البترول والغاز المصري لكونه من أهم المبادئ التي يستند عليها القطاع، تقوم شركة إنــبى برعاية مشروع جديد للسلامة والصحة المهنية يهدف لتعزيز هذه الثقافة لتصبح نمط دائم و معتاد لجميع العاملين بالقطاع.

وفى سبيل تحقيق هذا الهدف أسندت الهيئة المصرية العامة للبترول إلى الإدارة العامة للموارد البشرية بالشركة لعرض جوانب المشروع على شركات القطاع لإرساء هذا المفهوم وسيتم تسليط الضوء فى المستقبل القريب على الخطوات التى اتخذتها الشركة لترسيخ هذه الثقافة لدى الجميع.



