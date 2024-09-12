شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على سانيبيور لتصنيع الأدوات الصحية بقيمة 135 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة سانيبيور لتصنيع الأدوات الصحية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 13.5 مليون سهم بقيمة 135 مليون جنيه، وصفقة على شركة سانيبيور للصناعات الهندسية بحجم تداول 250 ألف سهم بقيمة 25 مليون جنيه، وصفقة على شركة الواحة لخدمات الآبار والطلبمات بحجم تداول 166.5 ألف سهم بقيمة 1.665 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 14.4 مليون سهم بقيمة أكثر من 164.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 26 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع مؤشرات باستثناء صعود المؤشر الرئيسى بارتفاع أسهم البنك التجارى الدولي-مصر (سى أى بي)، والشرقية-إيسترن كومبانى، والقابضة المصرية الكويتية، وفورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وإعمار مصر، والنساجون الشرقيون للسجاد، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 5 مليارات جنيه عند مستوى 2.069 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 913.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.5 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.38% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.65%، والعرب على 6.97%، واستحوذت المؤسسات على 23.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.83%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 81.3 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 46.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 34.1 مليون جنيه، 117.5 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 30497 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 37315 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 13221 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 7093 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 10131 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2914 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 8171 نقطة، واستقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1767 نقطة.