شكرا لقرائتكم خبر عن "السويس لتصنيع البترول" تستقبل المعدات العملاقة مشروع مجمع التفحيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تماشياً مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لرفع كفاءة معامل التكرير والتصنيع لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، اعلن الكيميائي هشام فتحي رئيس شركة السويس لتصنيع البترول انه فى إطار استكمال مراحل تنفيذ مشروع التفحيم وانتاج السولار الجديد بالشركة، تم نقل وتركيب المعدات الاستاتيكية العملاقة بموقع المشروع وتشمل برج التقطير التفريغي ( بوزن 500 طن ) بوحدة التقطير ومفاعل وحدة معالجة السولار ( بوزن 530 طن ) بالإضافة لعدد من المجمعات والأوعية من خلال الشركات الوطنية بتحالف عملاقي المشروعات البترولية ( بتروجت و انبي ) ومشاركة شركة إيبروم علاوة علي توريد عدد إثنين غلاية بخار ضغط عالي ضمن المرافق اللازمة لتشغيل مشروع التفحيم الجديد .