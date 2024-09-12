شكرا لقرائتكم خبر عن بدوى: وزارة البترول تعمل على التطوير بصفة مستمرة واتخذت إجراءات وحوافز لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع لورينزو سيمونيلى، الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز العالمية والوفد المرافق له، تناولا خلالها مشروعات بيكر هيوز فى المجالات المختلفة لصناعة البترول والغاز وخططها المستقبلية لتطوير الأعمال وبخاصة فى مجالات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات وتطبيقاتها فى مجال استرجاع غازات الشعلة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة ومنها الطاقة الحرارية الأرضية ، وذلك فى إطار حرص الوزارة وخططها للحفاظ على استدامة إمدادات الوقود للسوق المحلى وحماية البيئة واستدامة الأعمال والتنمية.

وأكد بدوى على أن الوزارة التى تعمل على التطوير بصفة مستمرة واتخذت مؤخراً العديد من الإجراءات والحوافز لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية والتعدينية ، تدعم كافة الجهود التى تسعى لذلك وتسهم فى تحقيق الأهداف الحيوية لتطوير كافة جوانب الصناعة البترولية والتعدينية وبخاصة مشروعات التحول الرقمى والتميز البيئى التى تعد قيمة مضافة للعمل والإنتاج.

وأكد سيمونيلى على دعم بيكر هيوز لقطاع البترول فى التطور الذى ينتهجه، واتفاقها مع رؤية الوزارة فى السعى نحو توفير المزيد من الطاقة النظيفة الآمنة وبسعر معقول وبخاصة فى صناعة الغاز الطبيعى ، حيث تعمل بيكر هيوز على توفير كافة التقنيات اللازمة لدعم زيادة معدلات الإنتاج ، وكذا توفير أحدث التقنيات المناسبة لدعم تطوير الإنتاج من الحقول المتقادمة ، وعمليات الاسترجاع الذكى لغازات الشعلة وفى كل مراحل التحول الطاقى ، كما أشاد بمسار الوزارة فى العمل على تذليل العقبات وتقليل الإجراءات المطلوبة ومرونة العمل وتوجه الحكومة نحو تنويع مصادر إنتاج الطاقة وتوفير حلول رقمية عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج التى تتيح فرصاً استثمارية متميزة من خلال طرح المزايدات العالمية وتسهيل الرد على كل الاستفسارات حولها.