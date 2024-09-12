شكرا لقرائتكم خبر عن 71.60 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس الموافق 12-9-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى ارتفاع أسعار البترول العالمية اليوم الخميس متأثرة بمخاوف من تأثير إعصار فرانسين على الإنتاج في الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم إلا أن انخفاض الطلب حد من زيادة الارتفاع وعلى جانب آخر ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي والذي تزامن مع انخفاض الطلب على البنزين إلى أدنى مستوى منذ مايو الماضي

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 71.60 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.20 دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 72.23 دولار للبرميل.