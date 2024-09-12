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وزير البترول يكلف المهندس عبد الوهاب المغورى رئيسا لشركة بترول خليج السويس

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القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الخميس، 12 سبتمبر 2024 01:24 م

أصدر المهندس كريم بدوي - وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات لبعض رؤساء شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، وشملت الحركة التالي أسمائهم:

* المهندس عبد الوهاب المغوري عبد الحميد ربيع - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول خليج السويس (جابكو).

* االمهندس إسحاق سعد إسحاق عطية - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجلف مصر .


 

 

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