شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: إنتاج 1.9 مليون طن بنزين عالى الأوكتين 92 و95 بمصفاه انربك والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الدور التى تلعبه مصافى التكرير فى توفير إمدادات الوقود للسوق المحلى واستدامة الاستقرار فى سوق المنتجات البترولية، مشيداً بما يقدمه العاملون فى مصفاة تكرير الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"، كما شدد على الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والتشغيل الآمن بما يحافظ على العاملين ويسهم فى استدامة الأعمال .

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2023/2024 .

وأوضح المهندس سيد الراوى رئيس أنربك، أبرز مؤشرات الأداء والتى أظهرت التطور الملموس فى المعدلات الإنتاجية خلال العام المالى مع الالتزام الكامل بتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة فى إطار استراتيجية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلى، حيث أنتجت من البنزين عالى الأوكتين بنوعيه 92 و 95 حوالى 9ر1 مليون طن ، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالى الإنتاج المحلى من هذا المنتج الحيوى ، كما أوضح التحسن الملموس فى المؤشرات المالية من خلال تحسن الإيرادات والجهود المبذولة لخفض التكاليف .

وشهدت الجمعية عرض أعمال التطوير التي تمت لرفع كفاءة الوحدات للوصول لأعلى المعدلات الإنتاجية مع الالتزام عالى المستوى بالتشغيل الآمن ، وجهود الارتقاء بمستوى التشغيل الآمن من خلال تطبيق التوصيات والاشتراطات اللازمة لإدارة سلامة العمليات بمناطق الوحدات والمستودعات بأنربك.

كما شهدت عرض المشروعات المخططة والجارى تنفيذها وفى مقدمتها مشروع استغلال فائض الهيدروجين كوقود بالغلايات والذى تنفذه أنربك بالتعاون مع شركة متسوبيشى والذى يحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 57 ألف طن سنوياً ، كما يؤدى الى توفير استهلاك 31 ألف طن من الغاز الطبيعي والذى يمكن استخدامه فى العديد من الأنشطة الأخرى، ومشروع زيادة الطاقة التخزينية بإنشاء مستودع جديد بسعة 10 آلاف طن لتداول وتخزين المنتجات بالإضافة إلى ما يلزم من مرافق وتسهيلات وذلك فى إطار الحرص على تنويع مصادر التغذية للحفاظ على طاقتها الإنتاجية.

حضر أعمال الجمعية الدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والأستاذ أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمحاسب محمد راغب وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات.