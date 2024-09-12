شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي آخر أسعار سيارات هيوانداي في مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مجموعة "جي بي غبور أوتو" وكيل ماركة "هيونداي" الكورية في مصر، عن أحدث أسعار طرازاتها المطروحة في السوق المحلية خلال أغسطس من العام الجاري 2024.

تتضمن القائمة في الجدول التالي حوالي 4 طرازات بمختلف فئاتهم وهي " توسان، وإلنترا CN7، وإلنترا AD، وأكسنت RB ، وإليكم الجدول لأحدث أسعار سيارات هيونداي في مصر وهي كالأتي:



