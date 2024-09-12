شكرا لقرائتكم خبر عن رفع حالة الطوارئ والتأهب بمدينة القاهرة الجديدة خلال تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ضرورة التأهب ورفع حالة الطوارئ بالمدينة إلى الدرجة القصوى خلال أيام (السبت - الأحد - الإثنين - الثلاثاء) المقبلة، وهي فترة تنفيذ المرحلة الثانية لروافع ومحطة تنقية المياه بالقاهرة الجديدة، والتى سيترتب عليها إنقطاع المياه، عن بعض مناطق بالمدينة، وذلك إعتباراً من مساء يوم السبت الموافق 2024/9/14م، وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 2024/9/17 م.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال فترة إنقطاع المياه، وأنه تم توفير سيارات مياه لجميع المناطق المتأثرة على مدار الـ24 ساعة، كما تم التنبيه على نواب ومعاوني رئيس الجهاز بالتواصل و التجاوب، والتعامل مع كافة شكاوى السكان واتصالاتهم والعمل بشكل دؤوب ومتواصل على سرعة إيجاد الحلول الفورية لجميع المشكلات.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، محطات روافع المياه التى لن تتأثر بالأعمال، للتاكيد على جاهزيتها وعملها بطاقتها القصوى، مع مراجعة وتأمين عمل معدات الطوارئ وإضافة أغربة مياه حلوة على مستوى جميع محطات روافع المياه، وذلك لضمان سرعة وسهولة تجهيز وتوفير سيارات المياه على مدار الساعة.

وشدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على ضرورة تواجد عدد 2 سيارة مياه بكمبوند دار مصر الفرنفل بالتجمع الأول، وعدد ١ سيارة مياه بنطاق كمبوند دار مصر الأندلس بالتجمع الثالث، و عدد ١ سيارة مياه بكمبوند جنة بالتجمع الثالث، على أن يتم توجيه باقى سيارات المياه من خلال غرفة العمليات طبقاً لاحتياجات و اتصالات السكان، فضلاً عن إنعقاد غرفة الأزمات والكوارث ووضع خطة طوارئ بهدف التنسيق بين مختلف الجهات وسرعة التعامل مع الموقف وإتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة.

واختتم رئيس الجهاز الجولة بتفقد أعمال إحلال وتجديد خطي المياه المرشحة (قطر ١٢٠٠مم ) من GRP إلى صلب الجاري تنفيذه بمدخل المدينة بالتسعين الجنوبي، وذلك بحضور المهندس جمال فهمى، نائب رئيس الجهاز لإدارة المرافق والتشغيل والصيانة بالمدينة.