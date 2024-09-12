شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 30544 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 37413 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 13237 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 7146 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 10208 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2943 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.62% ليصل إلى مستوى 8219 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ريكاب للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، واكرو مصر للشدا والسقالات المعدنية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 20 ألف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.290 مليون وثيقة بدلا من 3.270 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، وإيديتا للصناعات الغذائية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وشركة مستشفى كليوباترا، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 1400 سهم، 363.8 ألف سهم، 2170 سهم، 200 ألف سهم، 1438 سهمًا، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة ببنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية عدد 602 سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، ومصر بني سويف للأسمنت، وتعليم لخدمات الإدارة عدد 374.6 ألف سهم، 1000 سهم، 300 ألف سهم، 200 ألف سهم، على الترتيب، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عدد 847 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 7 آلاف سهم، 46.6 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، شراء المساهم ماهر محمد محمود حامد عدد 500.2 ألف سهم بسعر 1.78 جنيه بقيمة إجمالية 889.6 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.98% إلى 5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.

في سياق منفصل أعلنت شركة فتنس برايم للأندية الصحية، عن تقدمها بعرض لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، للمشاركة في إنشاء نادي رياضي على قطعة أرض بمساحة 25 فدانًا بالحي الثالث بمدينة هليوبوليس الجديدة بتكلفة استثمارية حوالي 175 مليون جنيه بالمشاركة بنسبة 43% لصالح شركة فتنس مقابل 57% لصالح شركة مصر الجديدة، وتعتزم "فتنس" تمويل المشروع ذاتيًا، وقد تلجأ لبعض طرق التمويل الأخرى إذا تطلب الأمر.