شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات "مبادرة ابدأ" للمصنعين والمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

استطاعت المبادرة الوطنية لتطويرالصناعة "ابدأ"، تقديم العديد من الخدمات والتسهيلات ولأصحاب المصانع والمشروعات الكبرى والمتوسطة ومتناهية الصغر والمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع المتعثرة أيضا، حيث تتيح إمكانية التقديم للحصول على دعم من "ابدأ" الوطنية، في خطوات سهلة وميسرة.

وأبرز هذه الخدمات بحسب الموقع الرسمى:

أولا: تسهيل الإجراءات الروتينية لتنتهي في أسرع وقت ممكن.

ثانيا: تسهيل الحصول على أراض صناعية.

ثالثا: إتاحة الفرصة لتسويق المنتجات ودعم تصديرها.

رابعا: توفير تدريب للعمالة الفنية.

خامسا: توفير خدمة البحث والتطوير لأي من المشروعات المستهدفة والقائمة.

يذكر أن المبادرة الوطنية لتطويرالصناعة المصرية "ابدأ" قد نجحت بشكل ملحوظ في تجميع المصنعين وجذب الاستثمارات المتنوعة منذ عامين من خلال دعم وتعميق الصناعات الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي، في تقديم الحلول العديد من مشكلات الصناعة، ليس هذا فقط بل قامت بعمل شراكات مباشرة من خلال شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات الذراع التنفيذي للمبادرة وضخ كيانات جديدة في جميع القطاعات الصناعية، بهدف تقليل الفاتورة الإستيرادية وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة، كواحدة من أهم الخطوات العملية لدعم الصناعة المصرية.