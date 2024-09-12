شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستعرض مشروعات زيادة إمداد محطة مياه القاهرة الجديدة من المياه العكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشربيني يتابع سير العمل بمنظومة متابعة الشكاوى.. ويوجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الأسبوعي لمتابعة مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً أنه لا بد من وجود آلية جيدة للمتابعة الدورية والمستمرة للموقف التنفيذى لمختلف مشروعات المرافق، لدفع معدلات الإنجاز، وسرعة حل أى مشكلات، وتذليل العقبات التى قد تواجه معدلات تقدم إنجاز المشروعات.

وأوضح وزير الإسكان، أن الاجتماع الدورى لمتابعة مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، على مستوى المحافظات والمدن الجديدة، بحضور مسئولى الوزارة والجهات العاملة فى قطاع المرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأعضاء المكتب الفنى للوزير، يعد أحد الأدوات الهامة لآلية المتابعة، موجهاً فريق المكتب الفنى للوزير، بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن كل اجتماع، وإعداد تقرير بما تم تنفيذه للعرض عليه فى الاجتماع المقبل.

واستعرض الوزير موقف تنفيذ مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية من المياه العكرة لإمداد محطة مياه القاهرة الجديدة، من أجل تلبية الاحتياجات المائية للمناطق المخدومة، وفقا لخطط تنمية مناطق القاهرة الجديدة وامتداداتها العمرانية، والعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تشمل، استبدال الخط الثانى بالخطوط العكرة من المأخذ بالمعادى وحتى محطة مياه القاهرة الجديدة، ومشروع توسعات روافع المياه العكرة (2 - 3 - 4)، والحل العاجل لزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه القاهرة الجديدة بطاقة 150 ألف م3/يوم.

كما تابع المهندس شريف الشربيني، سير العمل بمنظومة متابعة الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، واستمع لشرح تفصيلى من مسئولى الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، حول خطوات تطوير منظومة الشكاوى والتحول الرقمى لتحسين أداء مقدمى الخدمة، من خلال تحقيق 3 أهداف رئيسية، وهى ضمان توافر منظومة وقنوات فعالة لإدارة الشكاوى لدى مقدمي الخدمة، وضمان استفادتهم من الشكاوى الواردة، والعمل على تحسين الإجراءات والعمليات والخدمات بناءً على تحليل هذه الشكاوى، والتركيز على الجوانب الاستباقية في معرفة ومعالجة المشاكل وتقديم خدمات مميزة، موجهاً بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والجهات المختلفة والعمل على حلها.

وحضر الاجتماع، الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور أسامة حمدى، مستشار الوزارة لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة، وعدد من شركات المياه والصرف، وأجهزة المدن الجديدة.