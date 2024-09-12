مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11766.40 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 220.20 نقطة ليقفل عند مستوى 11766.40 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 310 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 18 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 212 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، ومسك، والاستثمار ريت، وأملاك، وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأسماك، وأرتيكس، والبحر الأحمر، وأكوا باور، وبوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.56% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، والأهلي، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 163.52 نقطة ليقفل عند مستوى 25764.10 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

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