بترورابغ: انخفاض خسائرنا المتراكمة إلى 36.16% من رأس المال

معلومات اضافية

بالإشارة إلى تقرير المراجع الخارجي المرفق، قامت شركة بترورابغ بتخفيض القروض والسلف بعد التنازل عن مبلغ 3,750 مليون ريال سعودي (1,000 مليون دولار أمريكي)، وقد تم تعديل المبلغ مقابل خسائرها المتراكمة كما في 31 أغسطس 2024م.

نظراً لأن التنازل قد أدى إلى خفض الخسائر المتراكمة إلى أقل من 50% من رأس مالها، فإن المادة 132 من قانون الشركات والإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية المتعلقة بالشركات المدرجة والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، لن تنطبق على الشركة، إلا أن الشركة تأخذ في الاعتبار أن الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% أو أكثر من رأس مالها، سيستمر تطبيقها على الشركة.

وتؤكد هذه الاتفاقية على الدعم المستمر من جانب المساهمين المؤسسين لتحسين الوضع المالي لشركة بترورابغ وتسهيل استراتيجية التحول الخاصة بها.