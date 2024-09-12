شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. التميمي يؤكد إيمان المملكة بأهمية الاستثمار في الفضاء لتقدم الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية د. محمد بن سعود التميمي، إيمان المملكة بأن الاستثمار في الفضاء ضرورة لتقدم الإنسانية.

جاء ذلك خلال رئاسته وفد المملكة في اجتماع قادة اقتصاد الفضاء في مجموعة العشرين المنعقد في مدينة فوز دو إيغواسو بجمهورية البرازيل الاتحادية، إذ شاركت فيه المملكة ممثلة بوكالة الفضاء السعودية،

وناقش الاجتماع تعزيز دور اقتصاد الفضاء عالميًا، وإسهاماته بشكل ملموس في مواجهة التحديات البيئية وفرص الاستفادة من مجالات الفضاء العلمية والتقنية في معالجته هذه التحديات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة وكالات وهيئات الفضاء في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، وعدد من ممثلي الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.

اقتصاد الفضاء وتغير المناخ

وأكد د. محمد التميمي في كلمته، أن موضوع الاجتماع هذا العام "اقتصاد الفضاء وتغير المناخ: التحديات والفرص" يعزز من الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الفضاء في مواجهة التحديات البيئية العالمية، وإسهاماته الكبيرة في تحسين جودة الحياة على كوكب الأرض.

وتوجه بالشكر إلى حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، ممثلة برئيس وكالة الفضاء البرازيلية ماركو أنطونيو شامون على جهودهم في انعقاد الدورة الخامسة لهذا الاجتماع المهم.



تعزيز التعاون الفضائي

ولفت إلى أن المملكة تشارك في تعزيز دور اقتصاد الفضاء عالميًا، إذ أنشأت الوكالة "مركز مستقبل الفضاء" بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي سيعمل كمحفز للتعاون الدولي والابتكار، وخلق الفرص الاقتصادية في قطاع الفضاء.

ويُعد اجتماع قادة الفضاء أحد مخرجات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، التي أدرجته لأول مرة ضمن موضوعات جدول أعمال المجموعة، التي تسعى من خلاله إلى تعزيز التعاون الفضائي بين الدول لتعظيم فوائد اقتصاد الفضاء، وفوائد استخدام البيانات الفضائية في دعم التنمية المستدامة والأمن الغذائي والصحة العالمية.