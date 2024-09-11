شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إيطاليا: مصر شريك رئيسى فى وصول التجارة إلى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

قال ميكيلي كواروني سفير ايطاليا بالقاهرة، إن الموقع الجغرافي لمصر وكذلك إيطاليا في الربط بين الأسواق الأوروبية والإفريقية يسهم في زيادة الصادرات من الخضروات والفاكهة، كما أن الخط الملاحي "دمياط – تريستا" يسهم في زيادة حجم التجارة البينية، من خلال نقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف، حيث يستفيد منه هذا القطاع بشكل رئيسي.

جاء ذلك على هامش مؤتمر جمعية المصدرين المصريين للإعلان عن اختيار مصر ضيف شرف للنسخة القادمة لمعرض "ماك فروت".

وقال إن الحكومة الإيطالية تعمل مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية في مصر من أجل تطوير الشراكات الاستراتيجية لتنمية إفريقيا وتعزيز التجارة البينية من خلال تشجيع الابتكار والاستثمار والتصدير في قطاعات الزراعة والخضار والفاكهة، والأمن الغذائي باعتبارها قضايا مهمة للغاية.

وأشار كواروني إلى اهتمام الشركات الإيطالية بالاستثمار في مصر، حيث شهد العام الماضي استثمارات وتواجد لبعض الشركات الإيطالية خاصة في ظل اهتمامها بالتوسع الاستثماري والنفاذ إلي الأسواق الإفريقية.

وأضاف: "مصر قامت خلال الفترة الماضية بتحسين بنيتها التحتية خاصة على البحرين الأبيض والأحمر، لذا فهي تعد شريك أساسي يستطيع ان يقوم بأعمال تجارية وجسر يربط بين أوروبا وخاصة ايطاليا مع أفريقي".

وأضاف السفير، أن ماك فروت هو الحدث الأهم علي مستوي أوروبا والعالم باختيار مصر لعرض تفاصيل النسخة 42، وكضيف شرف للعام المقبل ضمن 4 دول أفريقية، حيث إن هذا المعرض مرجعية عالمية لقطاع الخضروات والفاكهة، كما أن القارة الافريقية لديها قدرة علي النمو في هذا القطاع ولديها فرص نمو للتجارة في هذا القطاع الحيوي".

وأشار إلى أن اختيار ماك فروت لمصر، اختيار موفق حيث تعد مصر الشريك التجاري الرئيسي لإيطاليا في إيصال التجارة إلي إفريقيا والشرق الأوسط ودول الخليج العربي، كما يأتي ضمن تنفيذ خطة ماتي التي تستهدف نقل الخبرات الإيطالية لإفريقيا من أجل دفع التنمية.