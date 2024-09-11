شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 11-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-9-2024.

إيقاف تداول 16 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أصول للوساطة في الأوراق المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والدولية للأسمدة والكيماويات، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وريكاب للاستثمارات المالية، والبنك المصري الخليجي، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعام لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية.

البورصة تربح 20 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه عند مستوى 2.074 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 802.7 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.67% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.58%، والعرب على 8.75%، واستحوذت المؤسسات على 30.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 223.5 مليون جنيه، 49 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 82.2 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 149.5 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 30485 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 37366 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 13216 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 7102 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 10158 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2940 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 8010 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1767 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 53.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.92%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 43.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.14%.

- البنك المصري الخليجي بسعر إغلاق 0.293 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 18.62%.

- القابضة المصرية الكويتية بسعر إغلاق 0.870 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8.75%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 26.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.98%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 4.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.54%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 35.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.08%.

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 49.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.20%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 38.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.08%.