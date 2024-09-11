شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الخدمات غير المصرفية" بنسبة 4.1% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4.1%، أعقبه قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والترفيه بنسبة 3.1%، يليهما قطاعا التجارة والموزعون، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%.

وقفز قطاعا البنوك، والعقارات بنسبة 1.3%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1%، كما ارتفعت قطاعا الموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالي، وأخيرًا قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، فيما تراجع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%، بينما استقر قطاع الخدمات التعليمية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه عند مستوى 2.074 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 802.7 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.67% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.58%، والعرب على 8.75%، واستحوذت المؤسسات على 30.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 223.5 مليون جنيه، 49 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 82.2 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 149.5 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 30485 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 37366 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 13216 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 7102 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 10158 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2940 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 8010 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1767 نقطة.