شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المعارض توقع اتفاقية لتركيب شاشات رقمية بمركز المؤتمرات والان مع تفاصيل الخبر

في إطار خطة التطوير التي تتبناها الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والسعي نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا وتقديم خدمات مبتكرة، وقّع اليوم اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، اتفاقية تعاون مع شركة برولاين جروب، وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تركيب شاشات رقمية متطورة في مختلف أنحاء مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وربطها بشاشات رقمية خارج المركز.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى توفير خدمات متقدمة تتيح للمنظمين والعارضين الترويج للمعارض والمؤتمرات بشكل أكثر فعالية باستخدام أحدث تقنيات العرض الرقمي.

تسعى الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بشكل مستمر إلى مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتقديم حلول مبتكرة للارتقاء بتجربة الزوار والمنظمين. من خلال تبني تقنيات متقدمة، تسهم الهيئة في تحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات رقمية متكاملة، بما يعزز من تنافسية مصر على الساحة الدولية ويجعل مراكز المعارض والمؤتمرات بها وجهة مثالية للفعاليات الكبرى.