شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة حسن علام القابضة بقيمة 1.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة حسن علام القابضة، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 122.2 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار جنيه، وصفقة على شركة الياسمين بيتش للمشروعات السياحية بحجم تداول 15 ألف سهم بقيمة 15 مليون جنيه، وصفقة على شركة سيرين للتنمية والاستثمار بحجم تداول 50 ألف سهم بقيمة 5 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 122.7 مليون سهم بقيمة أكثر من 1.3 مليار جنيه عبر تنفيذ 74 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه عند مستوى 2.074 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 802.7 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.67% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.58%، والعرب على 8.75%، واستحوذت المؤسسات على 30.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 223.5 مليون جنيه، 49 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 82.2 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 149.5 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 30485 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 37366 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 13216 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 7102 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 10158 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2940 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 8010 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1767 نقطة.