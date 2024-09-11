البترول: استراتيجية متطورة لإضافة أنشطة الطاقة لمجال أعمال "البترول البحرية"

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أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بتوجه شركة خدمات البترول البحرية الاستراتيجي الذي يركز على الاستغلال الأمثل للأصول، وتحقيق النمو المستدام، وتنويع مصادر إيرادات الشركة.

وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة، الذي أنعقد لمناقشة تعديل النظام الأساسي بإضافة أنشطة جديدة وإمكانية إنشاء فروع جديدة للشركة خارج البلاد.

وأكد المهندس عمرو بدوي، رئيس الشركة، أن شركة PMS تعمل باستمرار على تطوير الخدمات المقدمة وتحديث إمكانيات وحداتها البحرية المتخصصة، مما يمكنها من تقديم خدمات متكاملة وتعزيز قدرتها التنافسية وتنفيذ مهام متنوعة في المشروعات البحرية، وتوسيع قاعدة العملاء داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن الشركة قد أعدت استراتيجية متكاملة لمدة خمس سنوات، ترتكز على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري وإعادة الهيكلة والتحول الرقمي واستخدام ال AI وتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف غير الضرورية وزيادة الحصة السوقية وتعظيم الإيرادات.

وأضاف أنه استجابة لاحتياجات السوق الجديدة والتوسعات الأخيرة في المجال البحري، ورؤية مصر 2030 في التطوير والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فقد وضعت الشركة استراتيجية متطورة لإضافة انشطة الطاقة لمجال اعمال الشركة الى جانب البترول والغاز ليشمل مشروعات مزارع الرياح ونقل الطاقة الكهربائية، كما تتضمن إضافة الموانئ البحرية داخل وخارج مصر لعملاء الشركة واضافة أنشطة التكريك وحماية الشواطئ.

علاوة على ذلك، اكد رئيس PMS أن الشركة تستهدف إضافة أعمال الوكالة الملاحية لتتمكن الشركة بنفسها من استيفاء جميع الإجراءات الخاصة بالوحدات المملوكة وكذلك الوحدات المؤجرة من الغير، بالإضافة إلى تطلعها لإنشاء فروع جديدة خارج جمهورية مصر العربية.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على تقديم الدعم الكامل لشركة خدمات البترول البحرية في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لإضافة مجالات عمل جديدة وعملاء جدد وكذلك التوسع في فتح أسواق جديدة للعمل خارج البلاد.