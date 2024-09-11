شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.3% بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه عند مستوى 2.074 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 30485 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 37366 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 13216 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 7102 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 10158 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2940 نقطة.