شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العاشر من رمضان يعلن بيع 16 محلا وصيدلية بـ57 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر، أنه تم بيع عدد (١٦) محلآ تجاريآ وصيدلية بمساحات تتراوح من (١٤م2 إلى ٥٩م2) بإجمالى (57451630 جنيه).

وأضاف علاء عبد اللاه، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين والمستثمرين بكافة الأنشطة، مشيراً إلى أن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظراً لاهتمام جهاز المدينة بزيادة الخدمات بها.