شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العاشر من رمضان يعلن بيع 16 محلا وصيدلية بـ 660 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر، أنه تم بيع عدد (١٦) محلآ تجاريآ وصيدلية بمساحات تتراوح من (١٤م2 إلى ٥٩م2) بإجمالى(٦٦٠٦٩٣٧٤٥جنيه).

وأضاف علاء عبد اللاه، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين والمستثمرين بكافة الأنشطة، مشيراً إلى أن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظراً لاهتمام جهاز المدينة بزيادة الخدمات بها.