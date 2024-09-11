شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر ترتفع 10جنيهات بسبب الصعود العالمى والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 بحوالي 10 جنيهات حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3400 جنيه للجرام بدون مصنعية، بالتزامن مع ارتفاع السعر العالمي للذهب عند 2529 دولاراً.

سعر الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 3886 جنيها. عيار 21 يسجل 3400 جنيها. عيار 18 يسجل 2914 جنيهات. الجنيه الذهب 27200 جنيها.

ارتفاع الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء واقتربت من أعلى مستوياتها التاريخية، حيث أثارت المناظرة بين مرشحين الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس ودونالد ترامب حالة من عدم اليقين مما دفع الدولار الأمريكي إلى التراجع وزاد من الطلب على أسعار الذهب.

سجل سعر أونصة الذهب ارتفاع لليوم الثالث على التوالي لترتفع اليوم بنسبة 0.3% وتسجل أعلى مستوى عند 2529 دولار للأونصة بعد أن افتتحت تداولات اليوم عند 2516 دولار للأونصة لتتداول حالياً عند 2524 دولار للأونصة.

اقتربت أسعار الذهب من المستوى التاريخي الذي تم تسجيله في أغسطس الماضي عند 2531 دولار للأونصة، وبشكل عام تبقى تداولات الذهب داخل نطاق عرضي في انتظار الحافز المناسب للخروج من هذه المنطقة.

تراجع الدولار الأمريكي مع بداية جلسة اليوم بعد المناظرة الرئاسية في أواخر يوم الثلاثاء، حيث شهدت المناظرة هجوم كلا من المرشحين ضد شخص وسياسات الآخر، مما زاد من توقعات بعدم الاستقرار فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية هذا العام، ودفعت هذه الفكرة إلى زيادة عدم اليقين خاصة وأن كل من هاريس وترامب قدموا خططًا مختلفة على نطاق واسع للاقتصاد، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون



