شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 11% ارتفاعا بقيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال النصف الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى ألمانيا مسجلة 463 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 417 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 11%، بينما بلغت حجم الواردات المصرية من ألمانيا 2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3 %.

وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا مسجلاً 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 4.2 %.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ألمانيا خلال النصف الأول من عام 2024:



1. خضر وفواكه بقيمة 93 مليون دولار.

2. الات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 68 مليون دولار.

3. ملابس جاهزة بقيمة 65 مليون دولار.

4. وقود وزيوت معدنية بقيمة 50 مليون دولار .

5. حبوب واثمار زيتية بقيمة 25 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ألمانيا خلال النصف الأول من عام 2024:



1. الات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 628 مليون دولار.

2. سيارات وجرارات بقيمة 464 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 206 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 111 مليون دولار.

5. منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 61 مليون دولار .



وسجلت قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر 196.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 199.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في ألمانيا 97.9 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 131.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023.



وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بألمانيا 129.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 203.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الألمان العاملين في مصر 15.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 .



وسجل عدد سكان مصر 106.8 مليون نسمة في سبتمبر 2024، بينما سجل عدد سكان ألمانيا 83.2 مليون نسمة لنفس الفترة .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة ألمانيا طبقــاً لتقديرات البعثة 128 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.