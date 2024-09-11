شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات عربية وأجنبية تدفع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 30318 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 37098 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 13140 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 7086 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 10115 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2926 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.58% ليصل إلى مستوى 8185 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أصول للوساطة في الأوراق المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والدولية للأسمدة والكيماويات، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 15 ألف وثيقة أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.270 مليون وثيقة بدلا من 3.255 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات إيديتا للصناعات الغذائية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 6.6 مليون سهم، 809 أسهم، 1643 سهمًا، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة ببنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية عدد 18 سهمًا.

فيما باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وتنمية للاستثمار العقاري، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، وتعليم لخدمات الإدارة، وكونتكت المالية القابضة عدد 1000 سهم، 145.4 ألف سهم، 2000 سهم، 100 ألف سهم، 230 ألف سهم، على الترتيب، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وابن سينا فارما، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 535 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 67.4 ألف سهم، على التوالي.



في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن النصف الأول من عام 2024، وحققت شركة حديد عز، مبيعات بلغت 1007 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 62.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 2.3 مليار جنيه مقارنة بخسائر 810 ملايين جنيه.

وبالنسبة لقطاع الأدوية، حققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق بنسبة نمو 19.56%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 216.7 مليون جنيه مقارنة مع أرباح بقيمة 126.4 مليون جنيه بنسبة نمو 71.39%.

وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 871.9 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 حتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 663.8 مليون جنيه خلال العام المالي السابق بنسبة نمو 31%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 191.5 مليون جنيه مقارنة مع أرباح بقيمة 90.4 مليون جنيه بنسبة نمو 112%.

في سياق متصل قالت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إن الشركة بصدد الإعلان عن تأجير جمالون بمساحة 3 آلاف متر مربع في شارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، يستغل حاليًا بتخزين الأقماح الصبة ويصلح تجهيزه لتخزين كافة أنواع المواد الغذائية، وتستهدف الشركة كبريات الشركات التي تعمل في مجال المنتجات الغذائية، وذلك لأعلى سعر يتقدم نظرًا للموقع المتميز للجالون في منطقة مكتظة بالسكان وبشرائح مختلفة.

فيما أعلن البنك المصري الخليجي، عن موافقة مجلس الإدارة على قبول ترشيح كل من طارق أحمد الملا، وهند أبو الفتوح عضوين بمجلس إدارة المصرف رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري.



