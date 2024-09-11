شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الأغذية: حصر احتياجات الشركات من السكر خلال الموسم الحالى حتى فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات، أنه سيتم حصر احتياجات الشركات من السكر حتى شهر فبراير 2028، مشيرة إلى تقليهغ خطابا من شركة الدقهلية للسكر للغرفة بشأن قدرة الشركة على توفير أية كميات من السكر قد تحتاجها الشركات الصناعية حتى بداية موسم الإنتاج الجديد في فبراير 2025.

وقالت غرفة صناعة الحبوب، في رسالة للشركات لديها، إنه في حالة الرغبة في الحصول على أي كميات من السكر يرجى تسجيل إحتياجات كل شركة وإرفاق صورة من السجل الصناعي للشركة حتى يتسنى التنسيق مع شركة الدقهلية للسكر نحو توفير الكميات المطلوبة.

وأضافت أنه على الشركات التي سبق أن سجلت إحتياجاتهم بالتعميم السابق الخاص بحصر الإحتياجات التوجه لمقر شركة الدقهلية للسكر لصرف إحتياجاتهم وتقديم صورة من السجل الصناعي.