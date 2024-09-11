شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوبالأربعاء، 11 سبتمبر 2024 10:29 ص
قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، وذلك يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، بمناسبة المولد النبوى الشريف.
وأضاف البنك المركزى المصرى، فى بيان صادر عنه، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024.
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