شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء باستثناء صعود "تميز" بنسبة 3.43% والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة أكثر من 3%.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 29833 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 36450 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 12957 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 7013 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 9987 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 2876 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 3.43% ليصل إلى مستوى 8095 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أصول للوساطة في الأوراق المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.