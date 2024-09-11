شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إحدى شراكات ابدأ لتوطين صناعة المعدات الثقيلة والمولدات والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس شهير العيسوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بيكو للآلات الثقيلة، إن صناعة المعدات الثقيلة تضم مكونات وصناعات مغذية كثيرة وهو ما يوسع قاعدة الصناعات المكملة، ويوفر الفاتورة الاستيرادية.

وأوضح أنه تواصل مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التي بدورها شجعتهم في إتخاذ الخطوة المقبلة وهي التصنيع، حيث كان التصنيع لدينا جزئيًا، ثم جاء الدور ليكون لدينا مرحلة التصنيع الكلي إذ اننا نصنع كل المكونات المحلية لتوطينها، بالإضافة إلى توطين الصناعات المغذية .

وأكّد أن المبادرة الوطنية لتوطين وتطوير الصناعة "ابدأ" تواصلت معنا وعقدنا جلسات كثيرة، وساعدونا في كل الخطوات حتى وصلنا للمنتج، والهدف الأساسي هو توطين صناعة المعدات الثقيلة والمولدات، والخطوة المقبلة أننا سنصدر للدول العربية والأفريقية وهو ما سيؤدي إلى زيادة ميزان الصادرات.

وأخيرا وليس آخرا نصح"العيسوي" الجميع بالعمل المستمر قائلا لابد أن نجعل سقف حلمنا مفتوح.. لانه على قد ما تحلم على قد ما هتوصل لحلمك.. مفيش أي حاجة مستحيلة".