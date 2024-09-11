شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شريحة eSim للهاتف المحمول المزمع إطلاقها فى السوق المصرى قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل شريحة eSim للهاتف المحمول، المزمع إطلاقها في السوق المصري قبل نهاية العام لشركات الاتصالات الأربعة فودافون واتصالات واورنج والمصرية للاتصالات.

أوضحت المصادر في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الشريحة الجديدة عبارة عن "QR Code" يتم مسحه عبر الهاتف، لإصدار شريحة إلكترونية يتم تحميلها على الهاتف المحمول، والذي يشترط أن يكون مجهز بخاصية eSim لتقديم الخدمات التي تقدمها شريحة المحمول التقليدية دون أي اختلافات، باستثناء إتاحة عدد أكبر من الشرائح على الهاتف.

وأضافت المصادر أن الشركات المصنعة للهواتف الحديثة تتنافس على تصنيع أجهزة مجهزة بخاصية eSim مثل سامسونج وآبل لاسيما الأجهزة من الفئة العليا، لتشغيل عدد أكبر من الأرقام التليفونية على نفس جهاز المحمول وهي الميزة الرئيسية في شريحة eSim.

وقالت إن شريحة eSim تسهل عمليات البيع الديجيتال مستقبلا، عبر إتاحة شراء الشريحة من التطبيق إليكترونيا عبر تصوير بطاقة الرقم القومي والحصول على بصمة الوجه لإصدار "QR Code" ومسحه وتنزيله عبر الهاتف بدلا من الذهاب للفرع وتوقيع عقود والانتظار لفترات طويلة.

وأكد المصدر على الجاهزية الفنية لغالبية شركات المحمول لتقديم خدمة eSim للعملاء، ويبقى بعض مناقشات خاصة بتسعير الخدمة التي يتوقع إطلاقها قريبا في السوق المصري.