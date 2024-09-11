شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تكنولوجيا ضخ وتخزين الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

تحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمود عصمت على إدخال أحدث التكنولوجيا الحديثة فى مجال الطاقة، ومن بينها تكنولوجيا الضخ والتخزين التى يتم العمل عليها حاليا بالتعاون مع كبرى الشركات الصينية في هذا المجال بجنوب، وفيما يلي أهم المعلومات عن محطات الضخ والتخزين:



1- مشروعات الضخ والتخزين من أهم المشروعات لتعظيم الاستفادة من محطات الطاقة المتجددة.

2- يتم تخزين الطاقة المولدة من محطات الطاقة المتجددة للأستفادة منها عند الحاجة إليها فى أوقات الذروة.

3- تصل قدرة محطة ضخ و تخزين الكهرباء التى المخطط إنشائها فى مصر بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية إلى 2400 ميجا وات.

4- تبلغ التكلفة الأستثمارية المتوقعة لإنشاء المحطة حوالى 3 مليار دولار.

5- تعد محطة الضخ و التخزين الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وذلك لتوليد الكهرباء من المحطات المائية.

6- تأتى محطات الضخ و التخزين فى المرتبة الخامسة عالميا.