شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طلب دول الأمريكيتين على النفط ليصل لـ25.3 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النفط خلال الربع الثاني من عام 2024 بشكل ملحوظ بلغ حوالي 810 ألف برميل يوميا أي بنسبة 1.8% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى نحو 45.8 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بنحو 130 ألف برميل يوميا على أساس سنوى وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".

وضمن مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفع طلب دول الأمريكيتين خلال الربع الثاني من عام 2024 بمقدار 850 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ليصل إلى حوالي 25.3 مليون برميل يوميا.



ويعزى ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى انتعاش الطلب في الولايات المتحدة بنحو750 ألف برميل يوميا، في مقابل انخفاض إجمالي الطلب في كندا والمكسيك بنحو 100 ألف برميل يوميا، وقد ارتفع الطلب الأمريكي خلال الربع الثاني من عام 2024 ، بدعم من ارتفاع الطلب المحلي خلال شهري مايو ويونيو ليصل إلى مستوى يزيد عن 21 مليون برميل يوميا، تزامناً مع بدء موسم السفر والقيادة الصيفي، حيث ارتفع الطلب على الغازولين ووقود الطائرات، كما ارتفع الطلب على غاز البترول المسال المستخدم في صناعة البتروكيمياويات.

في حين تسبب ضعف نشاط التصنيع ونشاط النقل بالشاحنات في استمرار تراجع الطلب على الوقود الصناعي - لا سيما الديزل الذي يشهد اتجاهاً تنازلياً منذ شهر سبتمبر 2023.