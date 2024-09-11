شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى للعاملين بالكهرباء.. القابضة للكهرباء تقرر صرف 3 أشهر عن أرباح العام المالى غدا والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى قررت صرف الدفعة الأولى المستحقة من الحافز الإنتاج السنوي للعاملين بالكهرباء "الأرباح " 3 شهور بمناسبة اقتراب بدء العام الدراسي الجديد بهدف تخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور من العاملين.

واضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه من المتوقع أن تصرف الشركة القابضة لكهرباء مصر الحافز غدا الخميس لجميع العاملين بالشركات التابعة من نقل وإنتاج وتوزيع، لافتا إلى أن الشركة القابضة حريصة على اتخاذ القرارات التى تستهدف تحسين الاحوال المعيشية للعاملين الذين يبلغ عددهم 150 ألف عامل.