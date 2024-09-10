شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 10-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 10-9-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 2.054 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

البورصة تخسر 16 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 2.054 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.011 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 101.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.9%، والعرب على 5.21%، واستحوذت المؤسسات على 30.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.41%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 367.2 مليون جنيه، 54.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 221.1 مليون جنيه، 99.6 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 96.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 30104 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 36810 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13051 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 7071 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 10076 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2913 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.80% ليغلق عند مستوى 7826 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1764 نقطة.

وصعدت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 116 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 4213 سهمًا، 200 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية عدد 2860 سهم، 37 ألف سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركتا تنمية للاستثمار العقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 300 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 967.7 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماويات، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 618 آلاف سهم، 1500 سهم، 257.9 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، بيع المساهم REGIONAL INVESTMENT HOLDING عدد 1.2 مليون سهم بسعر 0.162 جنيه بقيمة إجمالية 194.4 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 4.49% إلى 4.15%، ونفذت الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

بالم هيلز

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن عزمها إنشاء المزيد من المدارس والجامعات خلال العشر سنوات المقبلة، وسيتم زيادة عدد الغرف الفندقية إلى 4 آلاف غرفة مقارنة بعدد ألف غرفة، كما تعتزم الشركة استثمار 22 مليار جنيه بالإنشاءات في مقابل 8.5 مليار جنيه مستهدف عام 2024، وتعزم الشركة إطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالي على مساحة 150 فدان في الربع الأول من العام المقبل.