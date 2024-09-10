شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مزاد محال تجارية وصيدليتين ووحدات إدارية ومهنية بالقاهرة ودمياط الجديدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة طرح 14 محلاً تجاريا وصيدليتين بالسوق التجارية بكل من مشروع ( " جنة " / دار مصر " الأندلس " المرحلة الثانية) بالمدينة، للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الإثنين الموافق 16/9/2024.

وأضاف الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم طرح 15 محلاً تجارياً، و4 وحدات مهنية وإدارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 22/9/2024.

جدير بالذكر أنه يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقري جهازي تنمية القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، وأنه يمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهازين.