شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 15 مايو يتفقد معدات الطوارئ استعدادا لموسم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو وبرفقته المهندس سيد الشافعى نائب رئيس الجهاز للحركة، اصطفاف لمعدات وسيارات ادارات الحركة بجهاز المدينة وكافة السيارات والمعدات الخاصة بشركات الصيانة العاملة بالمدينة .

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالاستعدادات القصوى من تجهيز الفرق الفنية المخصصة وكافة المعدات لمجابهة إخطار الأمطار والسيول من جهاز المدينة وشركات الصيانة.

واشارالى أن جهاز المدينة قام بكافة الاستعدادت لقرب فصل الشتاء وذلك من خلال تشكيل فرق صيانه مكلفة باتخاذ كافة إجراءات مجابهة أخطار الأمطار والسيول وذلك فى إطار حرص الجهاز على مراجعة الاستعدادات الكاملة لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء.

وأكد أنه يجب الاستعداد التام لجميع أفراد الأطقم الفنية والتجهيزات الكاملة من معدات وسيارات وطلمبات شفط المياه لفصل الشتاء .

مشيرا إلى أنه تم التطهير لجميع خطوط مياه الصرف الصحى والمطابق الرئيسية وبالوعات صرف الأمطار استعدادا لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال الفترة المقبلة.

ووجه جميع الأطقم الفنية إلى الوصول إلى أعلى درجات الاستعدادات لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء.