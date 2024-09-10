شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للغازات يتفقد عددا من مواقع العمل فى توصيل الغاز للمنازل والان مع تفاصيل الخبر

استمرارًا لتنفيذ خطة شركة إيجاس في مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، قام المهندس يس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) بزيارة لمواقع تقديم خدمات توصيل الغاز الطبيعى للمواطنين التابعة لشركة تاون جاس ومحطة تغذية منطقة القاهرة الجديدة بالغاز الطبيعى ، كما تفقد اعمال توصيل الغاز الطبيعى في مشروع "سكن مصر" حيث قام المهندس يس محمد بمتابعة سير العمل مع العاملين بالمواقع التي تم تفقدها والوقوف على جهود التيسير على المواطنين وعملاء الغاز الطبيعى في الحصول على الخدمات.

شارك في الزيارة المهندس محمد خضير نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمهندس محمد فتحى رئيس شركة تاون جاس، شملت الزيارة تفقد أحدث مركز لخدمة عملاء توصيل الغاز الطبيعى في شركة تاون جاس، الواقع في القاهرة الجديدة. حيث استعرض المهندس محمد فتحي، رئيس شركة تاون جاس جهود تطوير وتحديث المركز لتقديم خدمات توصيل الغاز الطبيعي بنظام "الشباك الواحد"، معتمدين على أحدث الأساليب لضمان سرعة وفاعلية الخدمة وتلبية كافة احتياجات العملاء بشكل متنوع.



كما تفقد رئيس شركة ايجاس محطة تخفيض الضغط الرئيسية المغذية لمنطقة القاهرة الجديدة، حيث تم عرض الجهود المبذولة لتأمين الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات العملاء على مدار 24 ساعة، وتفقد كذلك اعمال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل في مشروع "سكن مصر" الذي يشمل التوصيل إلى 3500 وحدة سكنية.



وجدير بالذكر أن شركة تاون جاس قد قامت بالفعل بتوصيل الغاز لحوالي 4.8 مليون وحدة سكنية منذ بدء نشاطها ، وفي ختام الجولة، تم تكريم أحد العاملين المتميزين في مجال السلامة والصحة المهنية.