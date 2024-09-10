شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المشروعات الصغيرة يكرم الخليج 365 على تغطية ملف الصناعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة المهندس علاء السقطي الزميل مدحت عادل المحرر الاقتصادي بجريدة الخليج 365، وذلك على المجهودات المتميزة في التغطية الإعلامية لملف الصناعة والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وجاء ذلك على خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد على هامش المؤتمر والمعرض الدولى للورق والكرتون في دورته الـ16 بمركز مصر للمعارض الدولية، والمقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء بمشاركة 316 شركة محلية ودولية، منهم 213 شركة مصرية، و103 شركة أجنبية وعربية.