شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ندوات لمبادرة "ابدأ" والسفارة الفنلندية لدعم الشركات خلال سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

دعت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لمجموعة من الندوات المشتركة وعددها 4 ندوات خلال الشهر الجاري سبتمبر 2024 وأن بالفعل تم عمل ندوتين ضمن فعاليات Doing Business with Finland بالتعاون والتنسيق المباشر بين كل من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" والسفارة الفنلندية في مصر.

وتهدف الندوات لبحث سبل دعم الشركات الناشئة، والمصانع ودعم التحول الرقمي في جميع المعاملات ، وللمشاركة في الندوات المقبلة يوحي التسجيل الثلاثاء التسجيل من خلال هذا الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1UFDNiPI1QY1sdQdWbWL1c9xR6PQKo-rKpnDPrPnqf7A

يذكر أن أكثر من 30 شركة مصرية وفنلندية قد شاركت في الندوة الاولي التي تم انعقادها ضمن فعاليات Doing business with Finland بالتعاون بين مبادرة "ابدأ" والسفارة الفنلندية في مصر.

وبالإضافة إلى ممثلي من الجهات المعنية مثل برنامج Finnpartnership لتعزيز التجارة والاعمال، الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وموانئ دبي العالمية.

وجمعت الندوة نخبة من الشركات المصرية والفنلندية الرائدة في مجالات الصحة (صناعة الادوية، الخامات الدوائية، الأجهزة والمستلزمات الطبية، والمستحضرات التجميلية)، وكانت فرصة مثالية لتبادل الخبرات والأفكار وبناء علاقات عمل جديدة وتوسيع آفاق التعاون.

وتعتبر هذه الندوة خطوة مميزة لدعم الشركات المصرية في الوصول إلى الأسواق العالمية وفرصة الحصول علي الدعم الفني والاستشارات والتمويل المقدم في إطار برنامج Finnpartnership لتعزيز التجارة والاعمال بين مصر وفنلندا، ونتطلع إلى نتائج مثمرة من هذه الشراكات الجديدة.