شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات محلية تقود ضغوط هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 30239 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 37023 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 13113 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 7109 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 10137 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2926 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 7576 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.255 مليون وثيقة بدلا من 3.250 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 4213 سهمًا، 200 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية عدد 2860 سهم، 37 ألف سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركتا تنمية للاستثمار العقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 300 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 967.7 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماويات، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 618 آلاف سهم، 1500 سهم، 257.9 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، بيع المساهم REGIONAL INVESTMENT HOLDING عدد 1.2 مليون سهم بسعر 0.162 جنيه بقيمة إجمالية 194.4 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 4.49% إلى 4.15%، ونفذت الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن عزمها إنشاء المزيد من المدارس والجامعات خلال العشر سنوات المقبلة، وسيتم زيادة عدد الغرف الفندقية إلى 4 آلاف غرفة مقارنة بعدد ألف غرفة، كما تعتزم الشركة استثمار 22 مليار جنيه بالإنشاءات في مقابل 8.5 مليار جنيه مستهدف عام 2024، وتعزم الشركة إطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالي على مساحة 150 فدان في الربع الأول من العام المقبل.



