شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تلتقى محافظ الوادى الجديد لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2024/2025، ومتابعة سير العمل بمشروع مجمع الخدمات الحكومية المتكامل بالمحافظة، وكذا مشروع الجذب السكاني للمدينة السكنية بمنطقة أبو طرطور.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، حرص الوزارة على متابعة سير العمل بمشروعات الخطة على مستوى المحافظات، والعمل على تقديم الدعم اللازم لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات، مع مراعاة حوكمة الإنفاق الاستثماري وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وتطرق اللقاء إلى بحث القرارات الصادرة بخصوص مشروع مجمع الخدمات الحكومية المتكامل بالمحافظة، وكذا مشروع الجذب السكاني للمدينة السكنية بمنطقة أبو طرطور، حيث تمت الإشارة إلى توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بدراسة أنسب استغلال للوحدات السكنية بالمدينة وتعظيم الاستفادة منها بما يتسق وطبيعة البيئة ويسهم في تحسين الخصائص السكانية للمجتمع .

وفي هذا السياق، وجهت الدكتورة رانيا المشاط بضرورة العمل على التنسيق لتنفيذ التوجيهات الخاصة بالمشروع الذي يسهم في إعادة توزيع الكثافة السكانية لتخفيف الضغط السكاني من محافظات وادي النيل والدلتا وتكوين سلسلة من القرى النموذجية القادرة على معالجة المشكلات السابقة واستثمار الموارد الحالية.

وفيما يتعلق بمجمع الخدمات الحكومية المتكامل بالمحافظة، والمقرر افتتاحه قريبًا، أكدت "المشاط" حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على التعاون والتكامل بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ التكليفات والتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية فيما يخص المشروع، مؤكده العمل على تقديم الدعم اللازم لتطوير ورفع كفاءة منظومة الكهرباء بمجمع المصالح الحكومية في ضوء التوجيهات الصادرة بحوكمة الإنفاق الاستثماري.