شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تقرر يوم الأحد إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

قررت البورصة المصرية، أن يكون يوم الأحد، الموافق 15 سبتمبر، إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024.

وارتفعت بورصات 4 دول عربية خلال الربع الثاني (أبريل-يونيو) من عام 2024، وحلت تونس في المركز الأول بنسبة 9.02%، وجاءت مصر في المركز الثاني بنسبة 3.28%، تليها المغرب بنسبة 2.25%، وفي المركز الرابع سلطنة عمان بنسبة 1.11%، وفق التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية.

فيما تراجعت بورصة السعودية بنسبة 5.82%، وهبطت دبي بنسبة 5.09%، وانخفضت الأردن وأبو ظبي بنسبة 1.81%، ونزلت البحرين بنسبة 0.84%.

وعلى مستوى أداء بورصات العالم، ارتفع مؤشر ناسداك بالولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3.92%، وصعد مؤشر بورصة لندن بنسبة 2.66%، فيما تراجع بورصات فرنسا، واليابان، ونيويورك بنسبة 8.85%، 1.95%، 1.6%، على الترتيب.