شكرا لقرائتكم خبر عن لو مسافر خارج مصر.. اعرف حدود بطاقات الائتمان والدولار المتاح للصرف والان مع تفاصيل الخبر

ساهمت قرارات 6 مارس الماضى بشأن توحيد سعر الصرف فى تعزيز موارد النقد الأجنبى وتنامى تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى مستوى قياسى بنحو 46.6 مليار دولار، مما دفع أكبر بنكين فى مصر لرفع حدود استخدام بطاقات الائتمان عند السفر للخارج والمبلغ الكاش المتاح الحصول عليه عند السفر.

وقرر البنك الأهلى المصرى زيادة حدود الصرف على بطاقات الائتمان الخاصة به بالعملة الأجنبية خارج مصر لتصل أعلى شريحة إلى 300 ألف جنيه ما يعادل نحو 6000 دولار.

كما قرر البنك زيادة حدود الصرف على البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية بدون سفر لتصل أعلى شريحة إلى 100 ألف جنيه.

ورفع البنك الأهلي المصرى قيمة المبالغ المتاح بيعها نقدا لعملائه المسافرين لتصل إلى 5 آلاف دولار وذلك وفقا وشرائح العملاء.

وقام بنك مصر بإتاحة استبدال عملة أجنبية حتى 5000 دولار فى حالة السفر للخارج، كما قام البنك برفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهرى إلى 300000 جنيه مصرى لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.