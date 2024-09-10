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سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 10-9-2024 بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 09:54 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 10-9-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.26جنيه للشراء.

13.28جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.36جنيه للشراء.

13.28جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.37جنيه للشراء.

13.29جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.35جنيه للشراء.

13.30جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.33جنيه للشراء.

13.28جنيه للبيع.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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