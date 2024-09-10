شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى الأسواق يسجل 27120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 11:27 ص
استقر سعر الجنيه الذهب في مصر في الصاغة اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 عند مستويات 27120 جنيها جنيها، عقب ثبات أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر.
وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 27120 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري.
ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصرى، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها.
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